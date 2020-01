Scossa di terremoto a Padova: epicentro a Bagnoli di Sopra (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La terra torna a tremare in Italia: una nuova Scossa di terremoto ha colpito la provincia di Padova, in Veneto. I sistemi di rilevazione dell’Ingv hanno registrato il sisma alle ore 1:52 del 29 gennaio 2020. Inoltre, la Scossa aveva una magnitudo pari a 2.6 gradi sulla scala Richter. La profondità stimata, invece, era pari a 5 chilometri; mentre l’epicentro è stato segnalato a 2 chilometri da Bagnoli di Sopra. Non si segnalano danni a cose o persone. terremoto a Padova DATI #RIVISTI #terremoto ML 2.6 ore 01:52 IT del 29-01-2020 a 2 km E Bagnoli di Sopra (PD) Prof=5Km #INGV 23838311 https://t.co/qu0Z46OkPR — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 29, 2020 notizie

