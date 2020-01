Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: previsioni meteo critiche per il weekend di Sochi. Gare a rischio? Cancellata la prima prova (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Oggi si sarebbe dovuta disputare la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Sochi, gara valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Il test è però stato cancellato a causa della scarsa visibilità e le previsioni meteo della vigilia non sono molto confortanti in vista del weekend che prevede una discesa libera e un superG sempre sulla pista di Rosa Khutor dove sono andate in scena le Olimpiadi Invernali 2014. C’è infatti stata una nevicata nelle ultime ore e le previsioni parlano di nuove precipitazioni nei prossimi due giorni quando sono schedulate le altre due prove della discesa. Si prevede un miglioramento soltanto per la giornata di sabato ma ricordiamo che è necessario disputare almeno una prova affinché si possa correre la discesa. Si incrociano le dita sperando che le ragazze possano Gareggiare, l’Italia si gioca carte importanti dopo il ... oasport

Eurosport_IT : Andate a vedere proprio come è andata, con replay e zoom... ???? #EurosportSCI #Schladming | - Fisiofficial : ITALIA DA LEGGENDA A BANSKO! CURTONI, BASSINO E BRIGNONE REALIZZANO LA QUARTA TRIPLETTA DELLA STORIA DELLO SCI ALPI… - Fisiofficial : In bocca al lupo, #paris, tornerai più forte di prima ! -