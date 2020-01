Schira: “L’Inter vuole Mertens, gli ha offerto un biennale da 4,5 milioni a stagione” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’Inter fa sul serio per Dries Mertens a parametro zero. Ed è già passato alle offerte pesanti. Secondo Nicolò Schira il club nerazzurro ha offerto all’attaccante belga un biennale da 4,5 milioni netti a stagione: “Si tratta”. Anche perché l’accordo per un prolungamento del contratto col Napoli sembra sempre più lontano, ed è probabile che Mertens trovi un’altra destinazione alla fine della stagione. L’#Inter fa sul serio per Dries #Mertens a parametro zero. offerto al belga un biennale da €4,5M netti a stagione. Si tratta. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 28, 2020 Schira dice anche che a questo punto l’Inter molla Olivier Giroud “dopo averlo corteggiato per settimane. Il francese è molto deluso, visto che aveva rifiutato diverse offerte per aspettare i nerazzurri. Sedotto e abbandonato”. L'articolo Schira: ... ilnapolista

