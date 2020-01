Scherma, Andrea Cipressa sul caso Di Francisca-Errigo: “Vengono prima gli interessi collettivi, ho chiesto serietà per l’obiettivo olimpico” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Si può parlare di “Tregua olimpica” tra Elisa Di Francisca e Arianna Errigo? Se lo augura la FederScherma e tutto il gruppo azzurro. A sei mesi dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, il clamoroso botta e risposta tra le due campionesse del fioretto nostrano non è stato di certo un bello spettacolo e in vista di un impegno così importante tali tensioni non sono la strada giusta da percorrere, in un contesto agonistico nel quale la nostra squadra non gode più di una netta superiorità rispetto alla concorrenza. Ecco che gli scambi pesanti tra le due rappresentanti del Bel Paese, hanno portato a un intervento chiaro e diretto del CT Andrea Cipressa: “E’ mio dovere stemperare gli animi e mettere un punto“, le parole del tecnico (fonte: La Gazzetta dello Sport) che ha chiesto di incontrare le due “litiganti” e porre termine alla polemica. Un contradittorio ... oasport

