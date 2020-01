Sanremo, Riki: il testo della canzone “Lo sappiamo entrambi” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Riki a Sanremo 2020: il testo e la recensione del brano “Lo sappiamo entrambi” L’attesa sta per finire: martedì 4 febbraio si alzerà il sipario sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo condotta per la prima volta da Amadeus. Tra i Big in gara a Sanremo 2020 ci sarà anche Riki. Il vincitore della categoria Canto di Amici 16 calcherà per la prima volta il palco dell’Ariston. S’ intitola “Lo sappiamo entrambi” la canzone che Riki presenterà a Sanremo la prima o la seconda sera. La recensione e il testo di “Lo sappiamo entrambi” sono disponibili su Tv Sorrisi e Canzoni. La canzone racconta la storia di una coppia ormai incapace di comunicare. E’ un amore in cui “qualcosa non torna” ma il momento della verità è vicino. Festival di Sanremo 2020: il testo della canzone “Lo sappiamo entrambi” di Riki ... lanostratv

aderenzis1 : Sanremo 2020, ecco tutti i testi delle canzoni di quest'annoDa Riki a Giordana Angi chi sono i 24 b… - LaStampa : Il testo del brano in gara al settantesimo Festival della canzone italiana. - Jonas62712964 : RT @LaStampa: Sanremo 2020: Riki, “Lo sappiamo entrambi” -