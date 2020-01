Sanremo, l'indiscrezione: "Amadeus deluso da Michelle Hunziker e Jovanotti" - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Luana Rosato Chi sono gli amici che hanno profondamente deluso Amadeus? Pare che si tratti di Michelle Hunziker, che ha bollato le sue frasi sulla Novello, e Jovanotti, che ha dato forfait per Sanremo 2020 Mancano pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2020 e Amadeus è stato travolto da una serie di critiche che, come ammesso, gli hanno permesso di capire “chi sono gli amici e chi no”. Il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale si è raccontato in una lunga intervista a Leggo cui ha spiegato come sia rimasto ferito dagli attacchi ricevuti da parte di persone che lo conoscono bene. Le frasi pronunciate durante la conferenza stampa per la presentazione di Sofia Novello, hanno scatenato non poche polemiche e molti hanno tacciato Amadeus di sessismo. L’idea che una donna debba "stare un passo indietro” rispetto all’uomo ha innalzato un polverone e spinto ... ilgiornale

