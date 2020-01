Sanremo 2020, Mara Maionchi contro Junior Cally: “Perché un signore così cattivo vuole andare al Festival? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Quando mancano ormai pochissimi giorni all’inizio del Festival di Sanremo, le polemiche riguardanti il rapper Junior Cally non accennano a placarsi. Anche Mara Maionchi è intervenuta sulla questione andando all’attacco contro il giovane cantante: “Non capisco perché uno così vuole andare nel cuore del nazional-popolare”, ha detto la produttrice discografica ospite di Cartabianca. “Io se avessi queste idee non andrei assolutamente a Sanremo, che è il luogo della canzone tradizionale italiana. È fuori luogo”. “Perché un signore così cattivo vuole andare a Sanremo? – ha incalzato Mara Maionchi – andare nel cuore del sistema e modificare la sua violenza per andare a Sanremo mi risulta difficile da capire”. E poi ha rincarato la dose: “Non è solo il linguaggio, ma l’atteggiamento violento, anche fisicamente. C’è una situazione un po’ più violenta di un linguaggio ... ilfattoquotidiano

LegaSalvini : Sembrano cifre pazzesche... Siete d’accordo? - Raiofficialnews : ??#Sanremo2020, la scenografia firmata da Gaetano Castelli, uno spazio dove far “danzare la luce” ?… - IlContiAndrea : #TizianoFerro a #Sanremo2020 canterà Mia Martini, Domenico Modugno, duetterà con Massimo Ranieri e tanto altro... -