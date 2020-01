Sanremo 2020, Mara Maionchi contro Junior Cally: "Festival cuore della tradizione, è fuori luogo" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A meno di una settimana dall’inizio del Festival, le polemiche riguardanti Junior Cally non si placano. Sulla vicenda interviene anche Mara Maionchi. “Non capisco perché uno così vuole andare nel cuore del nazional-popolare”, afferma la produttrice discografica a Cartabianca. “Io se avessi queste idee non andrei assolutamente a Sanremo, che è il luogo della canzone tradizionale italiana. È fuori luogo”.Il ragionamento della giudice di Italia’s got talent è legato all’intero universo del rap, a suo avviso lontano e in contrasto con il contesto sanremese. La Maionchi però si sofferma pure sui testi dei suoi brani, accusati di essere sessisti e violenti.Sanremo 2020, Mara Maionchi contro Junior Cally: "Festival cuore della tradizione, è fuori luogo" pubblicato su TVBlog.it 29 gennaio 2020 03:35. blogo

