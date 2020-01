Sanremo 2020: Junior Cally e Rita Pavone mano nella mano nella foto ufficiale dei big (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La foto ufficiale dei big del Festival di Sanremo 2020, con Rita Pavone che tiene per mano il controverso rapper Junior Cally e naturalmente Amadeus e gli altri cantanti. I big a Sanremo 2020 si mettono in posa attorno ad Amadeus per la foto ufficiale del Festival e tra loro ci sono anche anche Junior Cally, il rapper che nessuno voleva all'Ariston accanto a Rita Pavone, che lo tiene per mano. È ormai iniziato il countdown, il prossimo 4 febbraio prende il via il Festival di Sanremo 2020, la kermesse televisiva più amata dagli italiani. Come ogni anno i partecipanti al festival di Sanremo si mettono in posa per la tradizionale foto di rito. Al centro vediamo Amadeus in smoking, a dispetto di tutte le polemiche dei giorni scorsi ... movieplayer

