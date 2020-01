Sanremo 2020, Emma Marrone (doppiamente) ospite (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tra gli ospiti del prossimo Festival di Sanremo, in onda dal 4 all'8 febbraio 2020, anche Emma Marrone. La presenza dell'artista (già anticipata da Tvblog a fine novembre) era stata segnalata dallo stesso Amadeus, conduttore e direttore artistico della manifestazione, durante la discussissima prima conferenza stampa. Solo oggi, tuttavia, è arrivata la conferma: la cantante tornerà a calcare il palco dell'Ariston, che in passato l'ha accolta come concorrente in gara e conduttrice, per la prima volta come ospite.Emma Marrone sarà presente alla serata inaugurale del Festival, quella di martedì 4 febbraio, insieme al cast de Gli anni più belli, nuovo film diretto da Gabriele Muccino, esordio al cinema dell'artista divenuta celebre dopo essersi classificata prima nella nona edizione di Amici di Maria De Filippi, nel 2010. Per celebrare i dieci anni di carriera, oltre a promuovere il film, ... blogo

