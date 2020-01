San Valentino 2020 da Cracco: quanto costa la cena e la linea di cioccolatini (Di mercoledì 29 gennaio 2020) San Valentino 2020 è ormai alle porte, e Cracco ha già pubblicato le sue proposte per il giorno più romantico dell’anno. Curiosi di scoprirle tutte? San Valentino da Cracco: ecco le idee per stupire il partner Ogni anno si ripete la solita domanda: “Cosa fare a San Valentino?“. Come di consueto i grandi chef hanno già organizzato i loro menù per le cene romantiche a lume di candela. Ma Carlo Cracco non si è fermato al solo menù, ma ha pensato ad una serie di confezioni e idee davvero speciali, in grado di stupire il proprio partner. Il simbolo per eccellenza della festa degli innamorati sono i cuori e i cioccolatini, e il grande chef ha pensato di unire questi due simboli in una linea di dolci, che vengono consegnate in pregiate confezioni. Sul suo shop online, infatti, sono presenti i “Baci di Cracco”, biscotti a forma di cuore realizzati con una frolla di ... velvetgossip

kiss3dbyfire_ : @grattugiata Al massimo puoi portarlo in un locale che trasmette la partita nella settimana di San Valentino e gli offri la cena - antoniacri : RT @CriMilitello: Buon San Valentino #SanValentino #amore #Verona #romeoegiulietta - RadioItalia : Un po' di dolcezza per San Valentino! ?? -