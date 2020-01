Samsung pubblica un nuovo video teaser per i nuovi Galaxy S20 e Galaxy Z Flip, mentre si parla 240Hz (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ecco l'ultimo video teaser di Samsung dedicato ai nuovi Galaxy S20 e Galaxy Z Flip, mentre si parla di addirittura 240Hz per il display. L'articolo Samsung pubblica un nuovo video teaser per i nuovi Galaxy S20 e Galaxy Z Flip, mentre si parla 240Hz proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Samsung pubblica Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Samsung pubblica