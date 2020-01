Salvo Veneziano torna ad attaccare Platinette: “Ha detto stupidaggini” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Platinette criticata da Salvo Veneziano dopo Live Non è la d’Urso: “E’ una moda attaccarmi” Domenica scorsa Platinette, ospite da Barbara d’Urso a Live, ha fatto una rivelazione davvero spiacevole su Salvo Veneziano del Grande Fratello Vip: “Ai tempi di Buona Domenica mi ha detto ‘meglio un figlio tossico che fro*io come te…'” Una rivelazione prontamente smentita dal diretto interessato in puntata. Ma ovviamente la sua smentita non è bastata per placare le polemiche. E oggi Salvo Veneziano, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, è tornato a parlare di questa brutta storia, attaccando duramente Platinette: “Mi dispiace, ma le sue dichiarazioni sono senza fondamento…Ormai è una moda attaccarmi…Penso anche per una questione di visibilità…Sono nella bufera ed è uscito con queste ... lanostratv

gol_dye : RT @heartrebel9: Chiedo ufficialmente al @GrandeFratello di prendere dei seri provvedimenti su Antonio Zequila come sono state prese sul co… - cippins : RT @heartrebel9: Chiedo ufficialmente al @GrandeFratello di prendere dei seri provvedimenti su Antonio Zequila come sono state prese sul co… - Laura28912670 : RT @heartrebel9: Chiedo ufficialmente al @GrandeFratello di prendere dei seri provvedimenti su Antonio Zequila come sono state prese sul co… -