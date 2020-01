Salvo Veneziano contro il Grande Fratello Vip: il gesto dell’ex gieffino – VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Salvo Veneziano ancora contro il Grande Fratello Vip, ecco l’ultimo gesto dell’ex gieffino sul suo profilo Instagram Salvo Veneziano torna a far parlare di sé, l’ex gieffino della quarta edizione del Grande Fratello Vip è stato squalificato poche settimane fa per aver detto alcune frasi ritenute violente nei confronti delle donne. L’ex gieffino ha postato … L'articolo Salvo Veneziano contro il Grande Fratello Vip: il gesto dell’ex gieffino – VIDEO NewNotizie.it. newnotizie

zazoomblog : Salvo Veneziano: gesto grave contro il GF Vip – VIDEO - #Salvo #Veneziano: #gesto #grave - GiorgiaRubera : @Ri_Ghetto Questo non è da squalifica?? O erano gravi solo le frasi di Salvo Veneziano? - GaiaFromMars : @alwaysgiugina Non è per la pulizia di parola. E' per l'equità, visto che certi comportamenti sono stati già puniti… -