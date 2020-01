Salvini usa il Coronavirus contro il Governo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Governo intervenga in Senato sul virus “che dalla Cina si sta diffondendo”. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, annuncia ai cronisti a Palazzo Madama che questa richiesta sarà presentata alla Conferenza dei capigruppo in programma alle 15. “Al di là delle polemiche politiche, c’è tutto il mondo che si sta occupando e preoccupando del virus che dalla Cina si sta diffondendo e quindi chiediamo con urgenza che oggi stesso qualcuno a nome del Governo venga in Aula a rassicurare gli italiani sul fatto che si sta facendo tutto il possibile e l’impossibile per evitare la diffusione anche in Italia di questo terribile virus”, afferma.Nonostante l’allarme mondiale per la diffusione del Coronavirus “in Italia sembra che non sia cambiato nulla, c’è gente che va, gente che viene, gente che sbarca, gente che ... huffingtonpost

