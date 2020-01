Salvini nega che la fidanzata Francesca Verdini gli abbia suggerito il nome del candidato in Toscana (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nella coppia Salvini-Verdini non si parla di politica. Lo ha detto questa mattina il leader della Lega nel suo intervento telefonico a 7 Gold, rispondendo a un articolo de Il Fatto Quotidiano che parlava di suggerimenti sui nomi da candidare in Toscana da parte della sua fidanzata. Il cognome pesante indossato dalla giovane Francesca, però, non sarebbe un vincolo nelle scelte del segretario del Carroccio che rispedisce al mittente questa ricostruzione fatta dal giornale di Marco Travaglio. LEGGI ANCHE > Salvini punta su Roma. Virginia Raggi avvisa: «Staccate la corrente, potrebbe citofonarvi» «Leggo stamattina sui giornali cose surreali, di riunioni che ieri non ho mai avuto e addirittura di candidature in Toscana che sarebbero vincolate all’umore e ai suggerimenti della mia fidanzata – ha detto Matteo Salvini in un’intervista rilasciata al 7 Gold -. Non si finisce ... giornalettismo

