Salvini interviene sul coronavirus: le sue richieste per evitare il contagio in Italia | VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Salvini sul coronavirus: le sue richieste per evitare il contagio in Italia “Al di là delle polemiche politiche, c’è tutto il mondo che si sta occupando e preoccupando del virus che dalla Cina si sta diffondendo. Per questo chiediamo con urgenza che oggi stesso qualcuno a nome del governo venga in Aula a rassicurare gli Italiani sul fatto che si sta facendo tutto il possibile e l’impossibile per evitare la diffusione anche in Italia di questo terribile virus”. Così Matteo Salvini, leader della Lega è intervenuto in Senato sul coronavirus. “Ci sono compagnie aeree che sospendono i voli, case automobilistiche e aziende alimentari che controllano, bloccano sospendono e chiudono. Tutti dicono e fanno qualcosa. Qui sembra che non sia cambiato nulla, c’è gente che va, gente che viene, gente che sbarca, gente che atterra, gente che decolla. Noi vorremmo che la popolazione ... tpi

Stocca64 : #Fornero choc contro #Salvini: 'Ho dubbi sulla sua intelligenza' Elsa Fornero, che interviene dai microfoni di Circ… - SardiniaPost : Sassari. Dopo l'aggressione di un boss pugliese a un agente e il pestaggio ai danni del detenuto, interviene il lea… - EffeAle : RT @marco_sampietro: Borgonzoni aveva promesso di rinunciare a carica senatrice dopo le regionali. Ma a fronte di domanda ripetuta tre volt… -