Salvini che accusa il governo per il coronavirus è lo stesso che strizzava l’occhio ai no-vax? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) «Il mondo intero si sta occupando e preoccupando del coronavirus che si sta diffondendo dalla Cina, quindi chiediamo con urgenza che oggi stesso il governo venga in Aula a rassicurare gli italiani che si sta facendo tutto il possibile per evitare la diffusione di questo terribile virus anche in Italia». Matteo Salvini riemerge dalla campagna elettorale per le regionali e si tuffa subito nel mondo reale. Perché lui è uno di quelli che sanno bene quali sono le preoccupazioni della gente. Quello che il Ministero sta già facendo ma Salvini non se ne è accorto Il leader della Lega ha chiesto al governo di riferire in Aula «perché vedo che ci sono compagnie aeree che sospendono i voli, case automobilistiche che controllano, bloccano, sospendono, chiudono. Noi vorremmo che anche la popolazione italiana avesse rassicurazioni sul fatto che in Italia si sta controllando chiunque, e si sta facendo ... nextquotidiano

