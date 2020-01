Salvini al citofono, indagine per un maresciallo dei Carabinieri: il motivo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Matteo Salvini al citofono, scatta l’indagine interna per un maresciallo dei Carabinieri di Bologna. Il tutto dopo l’ammissione della donna che ha accompagnato il politico a casa dello spacciatore. Matteo Salvini al citofono, ci sarebbe un maresciallo dei Carabinieri dietro l’organizzazione del siparietto visto a Bologna. E proprio per questo ai danni del generale in … L'articolo Salvini al citofono, indagine per un maresciallo dei Carabinieri: il motivo proviene da www.inews24.it. inews24

ricpuglisi : Questa storia -se confermata- è PAZZESCA: il carabiniere che nella vicenda del citofono ha messo in contatto la s… - Corriere : «Incitamento all’odio». Facebook toglie il video di Salvini al citofono della famiglia accusata di spaccio - Agenzia_Ansa : #Facebook rimuove il #video di #Salvini in cui suona ad un citofono nel quartiere Pilastro a Bologna, chiedendo se… -