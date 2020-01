Rugby, Sei Nazioni 2020: Scozia, è il torneo della redenzione (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Inizia in salita, con una difficile trasferta a Dublino, il Guinness Sei Nazioni 2020 della Scozia di Greg Townsend. E il tecnico scozzese sa di essere sotto esame dopo una Coppa del Mondo che definire fallimentare è dir poco in Giappone. Inserita nel girone con Irlanda e Giappone, infatti, la Scozia ha perso all’esordio 27-3 con gli irlandesi, per poi capitolare 28-21 contro i padroni di casa. E poco contano – almeno a quelle latitudini, dove non ci si aggrappa agli specchi – le vittorie nette con Samoa e Russia, quello in Giappone è stato un Mondiale più che deludente. Il calendario non aiuta Townsend e i suoi ragazzi, che dopo la rivincita iridata con l’Irlanda ospiteranno la forte Inghilterra. Due ko rischiano di spezzare quel filo sottile e mandare la squadra in crisi di nervi, rendendo il match di Roma contro l’Italia una vera e propria ultima spiaggia. A rendere le ... oasport

GuidoAlberto6 : SEI NAZIONI, CONTO ALLA ROVESCIA: GLI AZZURRI SBARCANO A CARDIFF - Rugbymeet : ?? Come vedere il 6 Nazioni in diretta. La programmazione TV e streaming del torneo maschile, femminile e U20 ??… - ottopagine : Sei Nazioni: ecco il XV del Galles che sfiderà le azzurre #Benevento -