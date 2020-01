Rugby, Sei Nazioni 2020: il torneo dell’addio per Sergio Parisse. Il nuovo ciclo azzurro è già iniziato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Quello che partirà sabato da Cardiff è il primo Guinness Sei Nazioni con Franco Smith sulla panchina dell’Italia. E uno dei quesiti che ci accompagnerà per i prossimi mesi è se questo sarà il primo, o l’unico torneo con il ct sudafricano alla guida degli azzurri. Ufficialmente, infatti, Smith è stato nominato head coach dell’Italia a tutti gli effetti, ma ufficiosamente è evidente che il suo è un ruolo pro tempore e che la Fir dovrà decidere, nel prossimo futuro, se continuare con quello che era stato messo sotto contratto come assistant coach o se puntare su un altro nome. Anche se in giro, oggi, ce ne sono pochi interessanti, ma anche interessati. Quello che partirà sabato da Cardiff, però, è anche il primo Guinness Sei Nazioni dal 2008 dove Sergio Parisse non è nella lista dei convocati e non è il capitano, e non per infortunio. L’iconico leader azzurro farà parte della spedizione di ... oasport

