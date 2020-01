Rugby femminile, Sei Nazioni 2020: le convocate dell’Italia ai raggi X. Esperienza, ma anche molta gioventù (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non solo Polledri e compagni, nel weekend inizia anche il Guinness Sei Nazioni di Rugby femminile e l’Italia arriva all’appuntamento forte del secondo posto conquistato un anno fa. Un torneo di altissimo livello che ha messo Andrea Di Giandomenico e le sue ragazze sotto i riflettori e quest’anno le avversarie sanno che avranno di fronte un gruppo di grande qualità. Un gruppo, però, colpito da infortuni e da un ricambio generazionale e, soprattutto, un gruppo che ha nel mirino la qualificazione ai Mondiali che si giocherà a settembre. Andrea Di Giandomenico, dunque, si trova di fronte a tre obiettivi: da un lato confermarsi al miglior livello possibile nel Sei Nazioni, dall’altro non perdere punti importanti nel ranking mondiale – decisivo per gli accoppiamenti nel torneo di qualificazione iridato -, e infine lavorare sul gruppo per arrivare nelle migliori condizioni possibili a ... oasport

