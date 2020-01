Roma, visite mediche per il nuovo acquisto Villar – VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma, visite mediche per il nuovo acquisto Villar: il neo centrocampista giallorosso questa mattina a Villa Stuart Gonzalo Villar è a Villa Stuart per sostenere le visite mediche e diventare, di fatto, un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista 21enne, prelevato dall’Elche per 4 milioni di euro, era sbarcato a Fiumicino nella giornata di ieri. In corso le visite mediche, quindi sarà la volta della firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi per quattro anni e mezzo. Atteso in mattinata a Villa Stuart anche Carles Perez, attaccante in arrivo dal Barcellona. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

