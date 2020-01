Roma: Rauti, ‘da Fdi azioni di prevenzione e contrasto stalking’ (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “E’ terribile ciò che è capitato a Giorgia Meloni, vedersi minacciare nei suoi affetti più cari è un fatto destabilizzante e bene ha fatto il nostro presidente a sporgere denuncia. A Giorgia Meloni va tutta la mia solidarietà di donna e di mamma, e voglio ricordare che Fratelli d’Italia ha messo in campo proposte di prevenzione e contrasto di questi odiosi reati nonché misure di inasprimento e certezza delle pene”. Lo afferma Isabella Rauti, vicecapogruppo di Fdi al Senato e componente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. L'articolo Roma: Rauti, ‘da Fdi azioni di prevenzione e contrasto stalking’ CalcioWeb. calcioweb.eu

