Roma, psicosi coronavirus. Il Conservatorio di Santa Cecilia impone: "Visita obbligatoria per tutti gli allievi orientali" (Di giovedì 30 gennaio 2020) La disposizione inviata ai docenti dal direttore dell'istituzione musicale di via dei Greci, Roberto Giuliani. Una prof: "Siamo rimasti allibiti, uno studente coreano mi ha chiesto quasi in lacrime: 'Posso venire o no domani a lezione?'" repubblica

