Roma Lazio: la posizione bloccata di Santon protegge la squadra (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Fonseca ha tenuto bloccato Santon in Roma-Lazio. Lo scopo era quello di proteggere la squadra dalle ripartenze avversarie Seppur fosse sulla carta un 4231, quello della Roma contro la Lazio ha avuto una disposizione tattica asimmetrica. Si è visto un 3241 in cui un terzino (Santon) restava bloccato, mentre l'altro (Spinazzola) si alzava per dare ampiezza. La posizione bloccata di Santon serviva a proteggere la Roma nelle ripartenze laziali, dando superiorità numerica contro Correa e Immobile. Un esempio nella slide sopra, in cui ci sono i 3 difensori più i mediani tempestivi nel ripiegamento. La grande attenzione difensiva Romanista, soprattutto nella riaggressione, ha stroncato la pericolosità della Lazio.

