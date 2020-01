Roma, ha la febbre altissima ma non viene disposto ricovero: 47enne muore dopo ore di agonia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un uomo di 47 anni è morto dopo ore di agonia forse a causa di una broncopolmonite scambiata per banale influenza. Il padre del 47enne, che lascia una moglie e tre figli piccoli, ha sporto denuncia ai carabinieri di Cinecittà: secondo la versione della famiglia, la prima ambulanza intervenuta avrebbe negati il ricovero. fanpage

