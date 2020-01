Rita Rusic irriconoscibile: senza trucco sembra un’altra [FOTO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Rusic sta avendo il suo bel da fare nella casa del Grande Fratello Vip. Prima ha dovuto avere un confronto con Valeria Marini, poi ha discusso -con toni molto accessi- con Adriana Volpe. Insomma, non c’è pace per Rita. Tuttavia, sa anche divertirsi; lo ha dimostrato in più occasioni partecipando a giochi collettivi e scherzi con i compagni di avventura. Rita Rusic senza trucco: non sembra lei Tra le altre cose, Rusic si sta mostrando sempre per quella che è anche acqua e sapone. senza make up è molto bella, ma sembra diversa. Ecco uno scatto di Rita Rusic al naturale: L'articolo Rita Rusic irriconoscibile: senza trucco sembra un’altra FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

