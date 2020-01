Ripartire dagli Stati generali. Il Movimento ha ancora molto da dire. Parla il sottosegretario Castaldi (M5S): “Tutti si arrovellano sulla collocazione ma conta ciò che si fa non con chi si fa” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Le elezioni sono andate male e ne siamo ovviamente consapevoli”. Il sottosegretario M5S ai Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi, non è tipo da girarci intorno. Nell’autocritica quanto nelle prospettive: “Il Movimento ha ancora tanto da dire e da dare”. E saranno gli Stati generali il momento di vero cambiamento. Per “Parlare di che Paese vogliamo tra vent’anni”. Inutile girarci intorno: il voto in Emilia Romagna e Calabria per il Movimento Cinque Stelle è stata una vera e propria débâcle. Pensa sia stato un errore presentarsi? “Non ci nascondiamo: le elezioni sono andate male e ne siamo ovviamente consapevoli. E dispiaciuti, soprattutto perché stiamo portando a casa tantissime cose da quando siamo al governo, non ultimo quel taglio del cuneo fiscale che aumenta il netto in busta paga a 16 milioni di persone. Sul presentarsi o meno in queste due regioni abbiamo coinvolto i ... lanotiziagiornale

