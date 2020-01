Richiamo alimentare, tortelloni ritirati in dieci regioni italiane (Di mercoledì 29 gennaio 2020) ritirati da dieci regioni italiane, dei lotti di tortelloni al prosciutto. Segnalata intanto anche della muffa in alcune passate di pomodoro Coop La merce ritirata (Fonte foto: pennymarket.it) Rischio di contaminazione microbiologica, questo, il motivo del Richiamo, ufficializzato dal Ministero della Salute, per migliaia di lotti dei tortelloni al prosciutto crudo, di marca Fior di Pasta. Il marchio, fa parte della catena di distribuzione Penny Market. In pochi giorni è già la seconda volta che un rischio di contaminazione microbiologica colpisce alimenti che potrebbero essere stati acquistati in Italia. Di pochi giorni fa infatti, il Richiamo, questa volta di uova, per identiche problematiche. Se siete facilmente impressionabili, il nostro consiglio è quello di non guardare nel dettaglio la prossima immagine, passando direttamente alla parte ... chenews

