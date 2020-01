Resident Evil 3 sarà doppiato e sottotitolato completamente in italiano (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ottime notizie per i fan: Resident Evil 3 sarà doppiato e sottotitolato interamente in italiano. Ad annunciarlo è l'account ufficiale Facebook di Capcom Italia che ha riportato la notizia poche ore fa."Siamo lieti di confermare che Resident Evil 3 sarà doppiato e sottotitolato in italiano. Pronti per affrontare il Nemesis con Jill Valentine?" si legge nel post. L'azienda ha quindi confermato che lo stesso trattamento per il precedente capitolo verrà utilizzato anche per l'ultimo remake. Oltre a questo, Capcom conferma che il gioco non subirà ritardi e che uscirà il giorno prestabilito.Rimanendo in tema, recentemente sono comparsi sul web alcuni rumor dedicati al prossimo titolo, l'ipotetico Resident Evil 8. Ebbene, notizie recenti indicano che questi leak proverrebbero da una versione scartata del gioco.Leggi altro... eurogamer

