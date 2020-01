Regionali, M5s apre candidature su Rousseau: “Fase vincolata alle decisioni politiche sui territori”. Spadafora: “Si valutino alleanze” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Neanche tre giorni dopo la débâcle alle elezioni Regionali in Emilia-Romagna e Calabria, i 5 stelle hanno iniziato a raccogliere le “disponibilità” a candidarsi “per le regionarie come consiglieri Regionali di Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, e Veneto in vista delle prossime elezioni previste nella primavera del 2020”. L’annuncio è stato pubblicato sul Blog delle Stelle. “Tutti gli iscritti certificati residenti nelle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, e Veneto che intendano proporre la loro candidatura come consiglieri Regionali potranno farlo rigorosamente entro le ore 12 del 10 febbraio 2020″. Il reclutamento è arrivato in un momento molto delicato per i 5 stelle, non solo per il risultato alle Regionali, ma anche per le dimissioni del capo politico Luigi Di Maio. Sempre nel post pubblicato sul Blog si specifica ... ilfattoquotidiano

lucasofri : La prima idea che ti viene il giorno dopo che hai vinto non alleandoti col m5s alle regionali. - you_trend : ?? #Flussi di voto SWG alle #Regionali in #EmiliaRomagna: su 100 voti andati a #Bonaccini, 65 avevano votato partiti… - fattoquotidiano : Elezioni regionali, Feltri: “Godo per M5s finito. Sardine? Finiranno in padella”. E denuncia: “A ‘Libero’ fregano i… -