Regionali, i nuovi scenari dopo le dimissioni di Franza (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – La scelta del primo cittadino di Ariano Irpino Enrico Franza di dimettersi e di far arrivare il commissario nella sua comunità, nei fatti, condiziona le prossime elezioni Regionali. Votare in anticipo, ad esempio, potrebbe far cambiare le scelte dell’ex presidente della Provincia Domenico Gambacorta, che per ricandidarsi alla fascia tricolore del Tricolle potrebbe rinunciare alla corsa in Regione. In questo caso, dunque, si libererebbero diversi spazi in casa forzista e ci sarebbero più caselle per i tanti aspiranti azzurri, in primis per l’ex assessore Filomena Gambacorta. Tale situazione potrebbe essere sfruttata anche dall’ex consigliere regionale Ettore Zecchino, che trovandosi una prateria libera nel centrodestra, potrebbe riprovare la scalata a Palazzo Santa Lucia con la lista “Caldoro presidente”. Scossoni, però, si potrebbero avere ... anteprima24

fattoquotidiano : Regionali, l’anno zero dei 5 stelle: la crisi sui territori e il Pd che chiede nuovi equilibri di governo. “Autostr… - Mov5Stelle : Con la votazione di lunedì sui facilitatori regionali si è conclusa la costituzione del #TeamDelFuturo del MoViment… - giornalisteTV : RT @ManuelaDonghi: La mia apertura su @e_borsa ?? Gli occhi dei mercati fissi su: ?? #Coronavirus senza sosta: in Cina 25 nuovi decessi… -