Reggio Emilia, giovane uccisa nel sonno dal monossido di carbonio. Grave il fidanzato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una giovane marocchina di 21 anni è stata stroncata dalle esalazioni di monossido di carbonio emanate da un braciere acceso per scaldarsi in una abitazione a Cadelbosco Sopra, nella provincia di Reggio Emilia. A dare l'allarme, al mattino, è stato il fidanzato di 25 anni, anche lui rimasto intossicato e ora ricoverato in ospedale. fanpage

