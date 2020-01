Reddito di cittadinanza e furti d’auto, condannati due napoletani in trasferta (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCastelfranco Veneto (Tv) – Percepiva Reddito di cittadinanza ma nel ‘tempo libero’ si dedicava, insieme a un complice, ai furti d’auto. Due malviventi napoletani, un 54enne della città e un 47enne di Arzano, arrestati lo scorso dicembre dai carabinieri, sono stati condannati a 10 mesi di reclusione per tentato furto. I due, con un grimaldello, sono stati infatti sorpresi dai militari del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto mentre cercavano di forzare la portiera di una Fiat Punto in sosta nel parcheggio del centro commerciale “I giardini del Sole” di Via Carpani a Castelfranco (Treviso). Uno dei due, Ciro Cacciano, 54enne, da mesi incassava il Reddito di cittadinanza risultando per il fisco un nullatenente senza lavoro. Il sussidio gli è stato revocato. L'articolo Reddito di cittadinanza e furti ... anteprima24

