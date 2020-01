Rebecca, la figlia di Staffelli, si sposa con Alessandro Basile (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In arrivo fiori d’arancio per Rebecca Staffelli, la figlia del noto inviato di Striscia la notizia. La giovane influencer ha dato l’annuncio con un post su Instagram che immortala anche l’anello di fidanzamento regalatole dal compagno Alessandro Basile. Rebecca Staffelli: una romantica proposta di matrimonio Dopo 2 anni di relazione Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha deciso di fare il grande passo insieme all’amata Rebecca Staffelli. La figlia del re dei tapiri ha detto di sì alla proposta di matrimonio e non ha saputo trattenere la felicissima notizia. Così ha pubblicato un post su Instagram che la ritrae sorridente e con un vistoso anello al dito, guardando in basso, verso il suo amato compagno, romanticamente inginocchiato. La giovane showgirl 21enne ha seguito il suo cuore, pronta a realizzare una favola con il suo principe azzurro. Tanti i messaggi di ... thesocialpost

