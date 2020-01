Rakitic Juventus, pista aperta: nuova contropartita offerta da Paratici (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Rakitic Juventus – La Juventus lavora per la cessione di Emre Can e, in questo momento, sembra essere il Borussia Dortmund il club in pole per acquisirne le prestazioni (nonostante un inserimento del Tottenham). Negli ultimi giorni, però, i bianconeri hanno provato a intavolare una trattativa per il centrocampista anche con il Barcellona: arenatasi l’ipotesi di scambio tra Bernardeschi e Rakitic, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i dirigenti della Vecchia Signora hanno proposto anche il cartellino del tedesco agli azulgrana. Rakitic Juventus, Emre Can in cambio del croato I catalani hanno necessità di far cassa (per tale motivo hanno deciso di rinunciare a Carles Perez e Abel Ruiz) e di fronte a un’offerta importante lascerebbero partire volentieri l’ex Siviglia, che da parte sua ha già dato l’ok a vestirsi di bianconero. Leggi anche: Mercato Juventus, ... juvedipendenza

