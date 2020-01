Raggi: archiviazione indagine ottima cosa, ora avanti a testa alta (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma – “Archiviato il procedimento aperto nei miei confronti nell’inchiesta sullo stadio della Roma a Tor di Valle: mi sono comportata correttamente e ho gestito onestamente il dossier. Ringrazio la Procura di Roma, nei cui confronti ho sempre nutrito massima fiducia, e i miei avvocati, Alessandro Mancori ed Emiliano Fasulo, che anche in questa vicenda mi hanno assistita.” “I Magistrati interessati della vicenda – la Procura per ben due volte ed infine il giudice per le indagini preliminari – hanno definito infondate le accuse da parte di alcuni ex attivisti del M5S nei miei confronti. Dopo mesi e mesi di fango da parte di chi mi attaccava con menzogne e ricostruzioni fantascientifiche e’ arrivato finalmente il momento del riscatto. Ricordo che la domenica di Pasqua 2019 la notizia ha aperto i TG all’ora di pranzo”. Lo scrive ... romadailynews

