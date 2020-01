Raffealla Fico atomica: il dettaglio piccante durante l’allenamento [VIDEO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non sarà vestita di tutto punto con abiti aderenti e tacchi a spillo, ma Raffaella Fico è riuscita ugualmente ad infiammare il web. La showgirl ha pubblicato un VIDEO in cui si allena sul pavimento di casa, con un banalissimo completino leggings e shirt. Eppure… Allenamento bollente per la bellissima Raffaella Fico, che con una semplice magliettina bianca è riuscita comunque a far impazzire i fan. Nel mezzo di un esercizio per gambe e glutei, infatti, Raffaella lascia intravedere dalla scollatura il seno generoso. Un dettaglio piccante che, unito alla sforzo fisico, ha avuto un grande effetto sui fan. Ecco il VIDEO: L'articolo Raffealla Fico atomica: il dettaglio piccante durante l’allenamento VIDEO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

Raffealla Fico Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Raffealla Fico