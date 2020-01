Radu Parma, fatta per l’arrivo del portiere in Emilia. I dettagli (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Radu Parma, tutto fatto per l’arrivo del portiere in Emilia. Si aggregherà alla squadra di Roberto D’Aversa con la formula del prestito È fatta per l’approdo di Ionut Radu al Parma. Si è definitivamente sbloccata la trattativa che porterà l’estremo difensore alla corte di Roberto D’Aversa, dopo l’infortunio accorso a Sepe di cui ancora non si conoscono i tempi di recupero. Nella giornata di oggi è andato in scena, fa sapere Di Marzio, un incontro tra Inter, Genoa e gli Emiliani. Si è giunti alla stretta di mano finale, col portiere che indosserà la maglia crociata in prestito. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

