PSG, Di Maria: «Punizioni? Battute con gente forte come Ronaldo» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Angel Di Maria svela alcuni dei nomi dei campioni a cui ha “rubato” i segreti per battere al meglio le Punizioni Angel Di Maria, fantasista del PSG, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Ligue 1, riportata da Dazn. Ecco l’intervento del Fideo sul capitolo “Punizioni”. «Mi alleno molto. Ho giocato con tanti grandi battitori, con Cristiano e con Messi, in Nazionale e nel Real Madrid, e poi lo stesso a Manchester con altri compagni. Le ho sempre Battute con gente forte, che segna tanti gol e poco a poco ho imparato anche io. Non si smette mai di imparare, si può sempre migliorare». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

