Prostituzione alla stazione Termini di Roma, il dramma di Marco: “Sono costretto, non trovo lavoro” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Marco ha 23 anni, ogni sera prende un treno che da Avellino lo porta alla stazione Termini, a Roma. Al padre dice che va a trovare la fidanzata, in realtà si va a prostituire per guadagnare un po' di soldi. Tredici, quattordici clienti a sera per trenta euro l'uno. "Non riesco a trovare un lavoro, voglio smettere". fanpage

egopor : RT @Lin_Sam77: Tutto calcolato + uomini x manovalanza illecita e perché ci dobbiamo meticciare meno donne che servono solo alla prostituzio… - thewaterflea : RT @Lin_Sam77: Tutto calcolato + uomini x manovalanza illecita e perché ci dobbiamo meticciare meno donne che servono solo alla prostituzio… - Efrem444 : RT @Lin_Sam77: Tutto calcolato + uomini x manovalanza illecita e perché ci dobbiamo meticciare meno donne che servono solo alla prostituzio… -