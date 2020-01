Principessa Mononoke | ecco perché rivedere il capolavoro di Miyazaki (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il film Principessa Mononoke fu il primo enorme successo commerciale dello Studio Ghibli. Il cartone animato di Hayao Miyazaki ha detenuto per un certo periodo di tempo il record del film dal maggiore incasso nelle sale giapponesi, almeno fino all’uscita di Titanic. A dimostrazione di questo enorme successo di pubblico, Principessa Mononoke, che sarà disponibile … L'articolo Principessa Mononoke ecco perché rivedere il capolavoro di Miyazaki proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

oroboroakabob : @VITO_FIGO Confida in Satana ... O in chtulu ... Oppure in quel dio-cervo della principessa mononoke, ecco io confiderei in lui - denizastetco7 : @yoongiskye sinceramente non lo so, li adoro tutti, però guardo più spesso la città incantata e il castello errante… - ClaraAttene : Se siete curiosi di sapere da che storia hanno origine personaggi come la Principessa Mononoke, Lady Oscar e Occhi… -