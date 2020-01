Prato, religiosi accusati di violenza sessuale su minori. Il vescovo: “Provvedimenti di Bergoglio aiutano a ricercare la verità” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Già Papa Benedetto XVI era stato molto fermo e duro. Poi Papa Francesco ha fatto seguire una serie di provvedimenti che aiutano a fare chiarezza e a ricercare la verità”. Sono le parole del vescovo di Prato, Giovanni Nerbini, dopo che cinque sacerdoti, un frate e tre religiosi della comunità “Discepoli dell’Annunciazione” sono finiti nel registro degli indagati per presunte violenze sessuali su minori. Nerbini, lo scorso dicembre, aveva denunciato in Procura alcuni fatti di cui era venuto a conoscenza. L'articolo Prato, religiosi accusati di violenza sessuale su minori. Il vescovo: “Provvedimenti di Bergoglio aiutano a ricercare la verità” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

