Portogallo, italiani stangati. Tassa al 10% per i pensionati - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roberto Pellegrino La decisione del premier socialista dopo le pressioni di Bruxelles, che accusa Lisbona di concorrenza sleale Non sarà più una destinazione tanto appetibile per molti pensionati europei, tra cui una bella rappresentanza di italiani, come lo è stato per un decennio. Il Portogallo cambia le leggi e nella manovra finanziaria per il 2020, prossima all'approvazione, inserisce una Tassa che gela i nuovi pensionati stranieri che dal prossimo febbraio stabiliranno il loro buen retiro nel paese dei lusitani: una gabella del 10 per cento sulle loro pensioni. L'ha voluto il governo del premier socialista Antonio Costa (segretario dei Socialisti portoghesi) per rimpinguare le casse pubbliche, ma anche su pressione del suo partito. E se è la fine del paradiso fiscali per i nuovi, l'esenzione fiscale rimane in vigore per chi dal 2009 risiede in Portogallo per almeno sei ... ilgiornale

