Portici, arrestato truffatore di anziani: ‘Chi lo riconosce contatti la Polizia’ (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Polizia ha arrestato il 38enne Giuseppe Liotti: è accusato di una serie di truffe agli anziani commesse ad agosto 2019 a Portici, in provincia di Napoli. I casi contestati sono cinque, ma la Procura sospetta siano molti di più. Chiunque riconosca il giovane e sia stati da lui truffato è invitato a contattare le forze dell'ordine. fanpage

