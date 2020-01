Polmonite: 9 milioni di bambini potrebbero morire in 10 anni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Se il mondo non agirà contro la Polmonite, 9 milioni di bambini potrebbero morire in un decennio: l’allarme è stato lanciato da organizzazioni sanitarie e per l’infanzia, cioè UNICEF, Save the Children, ISGlobal, Every Breath Counts, la Fondazione “la Caixa”, Bill & Melinda Gates Foundation, USAID, Unitaid e Gavi/the Vaccine Alliance. L’allarme è basato su una nuova analisi, condotta in occasione del primo Forum globale sulla Polmonite infantile a Barcellona, in agenda dal 29 al 31 gennaio. Secondo una ricerca della Johns Hopkins University, l’aumento delle cure contro la Polmonite e dei servizi di prevenzione potrebbe salvare la vita di 3,2 milioni di bambini al di sotto dei cinque anni. Creerebbe anche un “effetto a catena” che preverrebbe 5,7 milioni di morti sotto i 5 anni in più per altre malattie infantili gravi, ... meteoweb.eu

