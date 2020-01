Pigneto, scoperta boutique del falso: 1500 articoli tra Gucci, Nike e Chanel, immobile sequestrato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Chanel, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Nike, Adidas, Colmar, K Way, Ciesse Piumini, Napapijri, Woolrich e Stone Island. Sono queste le marche degli articoli contraffatti scoperti al Pigneto, in un appartamento utilizzato come vera e propria boutique del falso. A insospettire la Guardia di Finanza, il continuo via vai di persone con buste firmate. fanpage

CorriereCitta : Scoperta al Pigneto ’boutique del falso’. Confezionavano capi d’alta moda con tanto di etichetta di garanzia: due d… -