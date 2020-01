Piero Pelù sposato con Gianna Fratta, ha tre figlie da due donne diverse ed è nonno (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il cantante in gara tra Big di Sanremo per la prima volta in 40 anni di carriera ha una numerosa famiglia allargata. Dalle due ex compagne Rosella e Antonella ha avuto tre figlie: Greta, Linda e Zoe, la prima delle quali l'ha reso nonno di Rocco. L'unica donna che lo ha convinto a mettere la fede al dito è stata la pianista e direttrice d'orchestra Gianna Fratta. fanpage

