Piccoli problemi per il principe Harry: "L'arrivo di Archie gli ha fatto perdere i capelli" - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Carlo Lanna Stress e tensioni, il principe Harry non è affatto sereno dopo la Megxit e ora deve affrontare diversi problemi di salute Il dado è oramai è tratto. Il principe Harry insieme a sua moglie Meghan stanno affrontando tutte le conseguenze della loro scelta. Lasciare la famiglia reale non è decisione facile, eppure gli ex duchi di Sussex, pare che abbiamo trovato il loro giusto equilibrio. Le critiche non mancano e saranno una costante sulla vita lontano da Londra, ma la ex coppia reale nonostante tutto, non ha intenzione di mollare la presa e di godersi a pieni questo periodo di serenità. Peccato che la tranquillità è un pallido miraggio. Come riportano le prime indiscrezioni sulla nuova vita del principe Harry e di Meghan, la fuga in Canada per ora non è affatto tranquilla, anzi la coppia deve affrontare diversi problemi. problemi che, inevitabilmente, stanno ... ilgiornale

